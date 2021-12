Constantin plant Rückzug – «In drei oder vier Jahren werde ich nicht mehr Präsident sein»

«In drei, vier Jahren werde ich als Präsident des FC Sion zurücktreten», so Constantin im Gespräch. Der Walliser weiter: «Meine Zeit wird kommen. Wenn ich in meinen Pass schaue, werde ich am 7. Januar 65 Jahre alt, das offizielle Rentenalter.» Dass sein Sohn, der aktuelle Sportchef Barthélémy Constantin der neue Präsident sein wird, schliesst CC aus: «Nein, das Geld, das du in den Fussball investieren musst, ist Geld, das du täglich verdienen musst. Das ist für mich möglich, weil ich jeden Tag Wohlstand schaffe. Das Ziel wird nicht sein, mein hart verdientes Kapital zu verschleudern.»