In eigener Sache: 20-Minuten-Gruppe baut Stellen ab

Stellenabbau geplant

Mit der notwendigen Senkung der Kostenbasis passt sich 20 Minuten den Realitäten der digitalen Transformation an und stellt sich zukunftsfähig auf, um weiterhin Investitionen in die Innovation tätigen zu können. Konkret bedeutet das, dass in der Westschweizer Redaktion 20 Minutes – vorbehältlich der Ergebnisse des Konsultationsverfahrens – voraussichtlich 28 von aktuell 104 Stellen abgebaut werden. Die Redaktion umfasst ebenfalls die Redaktion von Lematin.ch und die Agentur Sport-Center. Dabei werden die Ressourcen der Redaktion von 20 Minutes jene von Mitbewerbern in der Romandie weiterhin massiv übersteigen.