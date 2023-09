In eigener Sache: Illegale Aktion – Tausende Fake-Zeitungen in 20 Minuten-Boxen

Die Fake-Zeitungen lagen in den Boxen von 20 Minuten und 20 minutes in Zürich und Lausanne.

Wer heute in Zürich oder Lausanne in eine Zeitungsbox von 20 Minuten griff, könnte eine Fake-Zeitung in der Hand gehalten haben. Greenpeace-Aktivisten haben am frühen Morgen über 30’000 Exemplare ihrer Wahlzeitung illegalerweise in die Boxen gelegt, die der 20-Minuten-Zeitung zum Verwechseln ähnlich sehen. Der Grossteil der Auflage von 420’000 Stück soll gemäss der Organisation direkt von der Post an ausgewählte Haushalte verschickt werden.