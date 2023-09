In eigener Sache: Jetzt gibts 20 Minuten auch auf Whatsapp

Internationale Leitmedien drängen auf Whatsapp

Mitteilungen laufen nicht mit den privaten Chats zusammen

Whatsapp hatte die Channel-Funktion zunächst in acht Ländern getestet. Jetzt kündigte das Unternehmen an, die Funktion schrittweise in mehr als 150 Ländern einzuführen. Deshalb ist es möglich, dass auch in der Schweiz nicht alle User gleichzeitig die Funktion freigeschaltet bekommen oder sich gedulden müssen, einen eigenen Kanal zu erstellen.