Gstaad: Das sagen Touristen nach Raubüberfall auf Luxushotel

Darum gehts Auf das Fünfsternehotel The Alpina Gstaad wurde in der Nacht auf Montag ein Raubüberfall verübt.

Als Reaktion auf die Geschehnisse plant die Gemeinde weiterführende Massnahmen.

Internationale Gäste zeigen sich zwar überrascht über den Vorfall, machen sich jedoch keine Sorgen.

Wenn es in Gstaad in den letzten zehn Jahren zu Raubüberfallen kam, dann waren in der Regel Bijouterien betroffen – so etwa im Februar 2023 oder im Mai 2015. Nicht so in der Nacht auf Montag: Drei maskierte Täter drangen kurz nach 4.15 Uhr in das Luxushotel Alpina ein, bedrohten einen Angestellten und plünderten anschliessend die Vitrine in der Lobby. Mit der Beute, kostbaren Juwelen und einer Uhr, ergriffen sie die Flucht.

Auch wenn keine Hotelgäste bestohlen worden sind, stellt sich doch die Frage: Welchen Einfluss hat ein solches Ereignis auf das Sicherheitsgefühl der internationalen Gäste im Ort? Könnte der Ruf des Touristenmagneten Gstaad womöglich Schaden nehmen?

Gemeinde nimmt Vorfall «sehr ernst»

«Dass ein Hotel in dieser Art überfallen wird, ist bisher in Gstaad nicht vorgekommen und darum für uns tatsächlich überraschend», schreiben Saanens Gemeindepräsident Toni von Grünigen und Flurin Riedi, Direktor von Gstaad Saanenland Tourismus, in einer gemeinsamen Stellungnahme an 20 Minuten. Den Vorfall nehme man «sehr ernst» und man sei sich bewusst, dass dieser die Leute verunsichern könne. «Wir prüfen und planen zusammen mit dem Kanton und Sicherheitsexperten weiterführende Massnahmen, die umgehend umgesetzt werden sollen.» Bereits Alpina-Direktor Tim Weiland hatte gegenüber 20 Minuten verlauten lassen, die Sicherheitsstandards zu verschärfen.

Bei einem Besuch vor Ort zeigt sich, dass bisher nur wenige Touristinnen und Touristen vom Raubüberfall erfahren haben. Zu ihnen gehört Reza aus England. «Es ist verrückt, vor allem wenn man bedenkt, dass erst im letzten Februar eine Bijouterie ausgeraubt wurde», sagt der 35-Jährige. Diese kleine Häufung der Fälle könne er sich nicht erklären, sei doch die Schweiz ein Hafen der Sicherheit: «Gerade von einem so schönen Dorf mit so viel Reichtum wie Gstaad würde man erwarten, dass es viel sicherer ist.» Dass sich ausländische Gäste vom Raubüberfall auf das Luxushotel abschrecken lassen, glaubt Reza eher nicht. «Ich denke, Touristinnen und Touristen bekommen solche Ereignisse für gewöhnlich gar nicht mit, sofern sie nicht selbst am Tatort waren.»

«Gstaad ist kein krimineller Brennpunkt»

Für John (35) aus den USA ist der Überfall einerseits überraschend, andererseits aber auch erwartbar. «Hier gibt es viele Menschen, die viel Geld haben. Zugleich ist alles gut geschützt und man fühlt sich sicher.» Unsicher fühle er sich aber wegen des Raubüberfalls nicht, genauso wenig wie seine Frau Mary (32). Sie sagt zu 20 Minuten: «Schlechte Menschen gibt es überall, und Gstaad ist nun wirklich kein krimineller Brennpunkt. Wenn also nicht ständig etwas passiert, wird der Vorfall sicher keinen negativen Einfluss auf dieses Dorf haben.»

Auch bei Karen (35) von den Philippinen ändert der Raubüberfall nichts an ihrem Sicherheitsgefühl in Gstaad. «Dass es ein Fünfsternehotel betrifft, ist zwar besorgniserregend, aber man kann sich nun einmal nicht gegen alles absichern. Manche Ereignisse lassen sich schlichtweg nicht verhindern.» Wenn sie mit ihrem Hotel und dem Service zufrieden sei, so Karen, dann würde sie auch künftig wieder dort übernachten – Raubüberfall hin oder her.

