GNTM-Siegerin Alex Peter hat in einem Jahr 40 Kilogramm zugenommen

Einen Nachteil habe es allerdings: «Ich schwitze am Nacken, am Rücken, auf der Oberlippe, am Haaransatz – nur an beschissenen Stellen. Und ganz, ganz schlimm ist es zwischen den Brüsten.»

Alex Mariah Peter war das erste Transgender-Model, das in Heidi Klums (49) Show «Germany's next Topmodel» als Gewinnerin hervorging. Seither ist die 25-Jährige nicht nur Model und Influencerin, sondern auch ein Vorbild – für die queere Community und jüngst auch für die Body-Positivity-Bewegung. In ihrem Podcast «Yum Yum Hustlers», den sie zusammen mit Sängerin Alicia Awa (25) produziert, verriet sie, in nur einem Jahr 40 Kilo zugenommen zu haben.



Während ihrer Teilnahme in der Castingshow wog das 1,85-Meter-grosse Model 55 Kilo und präsentierte sich mit einem schlanken, trainierten Körper. Heute seien es 95 Kilo, die die Waage anzeige. Für sie so weit kein Problem. Ganz im Gegenteil: Auf Instagram teilt sie private Momente, geht offen mit ihrer Veränderung um und lässt ihre Community tief in die Seele blicken, wenn es um Themen wie mentale Gesundheit, körperliche Wahrnehmung und sozialen Druck geht.