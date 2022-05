Enttäuschung über Urteil: «In einem solchen Fall gibt es keine mildernden Umstände»

Kein Urteil in Bagatellfällen

In der Schweiz sei es zudem halt oft so, dass ein Richter oder eine Richterin im Urteil einen Kompromiss sucht. «Es gibt am Ende oft eine Art halben Schuldspruch», so Imfeld. Im Falle des Laserpointers hätte man ja auch mit «versuchter eventualvorsätzlicher Tötung» argumentieren können. Ohne Kenntnis der Akten und der Urteilsbegründung könne hier aber keine Wertung erfolgen.