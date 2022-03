Migrationsforscher : «In einer Woche haben so viele Menschen die EU erreicht wie im gesamten Bosnienkrieg»

Der deutsche Migrationsforschers Gerald Knaus rechnet mit zehn Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine. Bei der aktuellen Dynamik des Krieges sei dies durchaus möglich.

«Diese Geschwindigkeit zeigt, dass wir in Europa vor der schnellsten und grössten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg stehen», so der Migrationsforscher.

Europa muss sich nach Meinung des Migrationsforschers Gerald Knaus auf zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. «Putins Kriegsführung in Tschetschenien hat dazu geführt, dass ein Viertel der Tschetschenen vertrieben worden sind. Darauf müssen wir uns einstellen», nannte Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Vergleichszahl. «Ein Viertel der Ukrainer entspräche zehn Millionen Menschen.» Bei der aktuellen Dynamik des Krieges sei dies durchaus möglich.

Bei einem Blick auf die Kriegsführung der Russen kann man Knaus zufolge Vorstellungen von Flüchtlingszahlen erhalten. «In einer Woche haben schon so viele Menschen die EU erreicht wie im gesamten Bosnienkrieg», so der Migrationsforscher. «Diese Geschwindigkeit zeigt, dass wir in Europa vor der schnellsten und grössten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg stehen.»