Ex-Taskforce-Chef«In einer Woche haben wir vielleicht 10’000 Fälle»

Die Fallzahlen sind in der Schweiz zuletzt schnell angestiegen.

Eben erst in einer Woche. Dann haben wir vielleicht 10’000 bis 12’000 Fälle. Wir haben in der Schweiz zu lange gewartet, bis erneut Massnahmen ergriffen wurden. Interessant ist das Beispiel Australien: Dort wurden bereits bei etwa 400 Fällen stärkere Massnahmen getroffen, noch stärker als jetzt im Wallis. So ist es gelungen, die zweite Welle rasch abzuwenden.