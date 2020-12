Corona-Gegner demonstierten in der Schweiz schon mehrfach vor dem Bundeshaus. Ein Aktivist erklärt sich.

Die Maske ist für sie Zeichen der freiwilligen Unterwerfung und der Diktatur. Maskenpflicht erachten sie gar als Kindsmissbrauch. Etablierten Experten misstrauen sie genauso wie der Regierung, und Corona sei kaum gefährlicher als eine schwere Grippe. Das sind nicht etwa Vorurteile über die sogenannten Querdenker, die in Deutschland und der Schweiz gegen die Corona-Massnahmen der jeweiligen Regierungen protestieren und sich über den Messengerdienst Telegram organisieren und vernetzen. Das sind Erkenntnisse eines soziologischen Forschungsprojekts der Universität Basel, das sich auf Befragungen von über 1150 Querdenkern stützt.

Viele Querdenker sind nach rechts gerutscht

Das Team um Soziologieprofessor Oliver Nachtwey rekrutierte die Befragten vornehmlich über Telegram, wo die Onlineumfrage in mehreren einschlägigen Chatgruppen und Kanälen regelmässig gepostet wurde. Dort wurden die Basler Forscher nicht nur mit offenen Armen empfangen. Vielfach wurden sie geblockt, und «in einigen Telegram-Gruppen wurde explizit vor der Teilnahme an unserer Studie gewarnt».

Die Auswertung der Fragebögen zeichnet nun erstmals ein relativ hoch aufgelöstes Bild der Protestbewegung. Demnach sind Akademiker (34 Prozent) und Selbstständige (25 Prozent) deutlich höher vertreten als in der Gesamtbevölkerung. Politisch ist die Bewegung heterogen; was sie allerdings eint, ist eine starke Entfremdung vom politischen System und den etablierten Medien. Und hatten viele bei den letzten Wahlen noch linksgrün gewählt, würden in der Schweiz heute 46 Prozent der SVP ihre Stimme geben. Bei den deutschen Befragten ist ein klarer Trend hin zur AfD erkennbar (27 Prozent).