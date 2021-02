Der Sühudi-Umzug am Montagmorgen, 15. Februar 2021 in Einsiedeln. Dort versammelten sich entgegen jeglicher Corona-Regeln und -Vorschriften hunderte Personen, um dem Sühudi-Umzug beizuwohnen.

Am 15. Februar verfolgten hunderte Zuschauer den Sühudi-Umzug in Einsiedeln SZ.

Am 15. Februar blickte die Schweiz nach Einsiedeln und staunte: Dort versammelten sich entgegen jeglicher Corona-Regeln und -Vorschriften hunderte Personen, um dem Sühudi-Umzug beizuwohnen. Über allem schwebte die Angst, dass Einsiedeln zum Corona-Hotspot werden könne. Bei einem Jodel-Anlass in Schwyz im letzten Herbst war es so, wie der «Bote der Urschweiz» schrieb: «Der Superspreader-Anlass schlug sich nach neun Tagen in der kantonalen Statistik erstmals mit einem deutlichen Anstieg der Infizierten nieder.» Die ganze Welt spottete danach über den «Swiss Yodeling Superspreader Event».