Erstes Land der Welt : In El Salvador kann man jetzt mit Bitcoins zahlen

Als erstes Land der Welt akzeptiert das kleine mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielle Währung – trotz erheblicher Skepsis in der Bevölkerung und Warnungen von Expertinnen und Experten. «Zum ersten Mal in der Geschichte werden morgen alle Augen der Welt auf El Salvador gerichtet sein», schrieb Staatspräsident Nayib Bukele am Montagabend im Internetdienst Twitter. Kurz vor Mitternacht Ortszeit verkündete er, gleich werde das Land Geschichte schreiben.

Am Dienstag trat in El Salvador ein Gesetz in Kraft, wonach die Kryptowährung fortan neben dem US-Dollar in El Salvador als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Bukele erklärte, sein Land habe 400 Bitcoin in zwei Tranchen gekauft und weitere Werte würden folgen. Die 400 Bitcoin hatten einen aktuellen Marktwert von rund 21 Millionen Dollar (knapp 17,7 Millionen Euro).