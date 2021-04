Aussenbereiche : In England dürfen ab Montag die Pubs wieder öffnen

In England tritt am Montag die zweite Phase der Corona-Lockerungen in Kraft, in der auch die Aussenbereiche von Pubs und Restaurants wieder öffnen dürfen. Ausserdem dürfen auch alle Geschäfte, Fitnessstudios und Coiffeure wieder aufmachen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte vor einer Woche erklärt, die Lockerungen seien durch die sinkenden Infektionszahlen «vollauf gerechtfertigt».