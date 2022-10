Bercher VD: In entgegenkommendes Auto geprallt – 18-Jähriger schwer verletzt ins Spital geflogen

Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein 18-jähriger Töfffahrer die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in ein entgegenkommendes Auto. (Symbolbild)

Auf der Kantonsstrasse zwischen Fey und Bercher ereignete sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer prallte aus noch ungeklärten Gründen in ein entgegenkommendes Auto.

Im Kanton Waadt ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Am Sonntagmorgen ging kurz vor zehn Uhr bei der Waadtländer Polizeizentrale eine Meldung über einen schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Auto auf der Kantonsstrasse zwischen Fey und Bercher ein. Ein 18-jähriger Schweizer Staatsbürger, der in der Region wohnhaft ist, fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Bercher. Aus bisher noch unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde von der Rega ins Spital geflogen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.