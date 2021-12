Wintereinbruch : In erhöhten Lagen ist mit Pflotsch zu rechnen

In der Nacht auf Donnerstag hat es verbreitet geschneit. Der Schnee sollte den Morgenverkehr im Mittelland jedoch nicht behindern.

In der Nacht auf Donnerstag hat es vor allem entlang des Alpennordhanges, vom Berner Oberland bis nach St. Gallen, geschneit. Auch im Mittelland im Raum Zürich und bis zum Bodensee gab es Niederschläge. In den tiefen Lagen sollte der Schnee gemäss Reto Vögeli von den Meteonews den Verkehr nicht behindern. In erhöhten Lagen sei jedoch mit Pflotsch auf den Strassen zu rechnen. In der Westschweiz, in der Region Basel, im Aargau und in der Region Solothurn sei der Schnee am Donnerstagmorgen kein Thema.