Grossbrand : In Essen brennt ein ganzer Wohnkomplex – drei Verletzte

Ein Wohnblock mit 50 Wohnungen steht in Essen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit 130 Einsatzkräften vor Ort.

Bei einem Grossbrand in einem Wohnkomplex in der Innenstadt von Essen sind in der Nacht zum Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Nachrichtenagentur AFP am frühen Morgen, dass «drei Verletzte mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht» wurden. Der Brand sei nach wie vor nicht unter Kontrolle.