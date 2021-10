Dieselantrieb verliert an Bedeutung : In Europa brechen die Neuwagen-Verkäufe wegen Chipmangels ein

Der Absatz von Autos ist im September zusammengebrochen und auf das Niveau von 1995 gefallen. Gründe dafür seien der Halbleitermangel und Probleme in der Lieferkette.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Absatz in der Autoindustrie im September allerdings insgesamt um 23,1 Prozent gefallen.

E-Autos sind auch in der Schweiz beliebt. Im September kamen 1629 neue Teslas auf die Schweizer Strassen.

Die Autoindustrie nutzt viele Halbleiter, etwa in Motorsteuerungen, Einparkhilfen und Airbags.

Der Halbleitermangel hat die Autohersteller in Europa brutal ausgebremst. Im September fiel der Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23,1 Prozent, wie der Herstellerverband Acea am Freitag mitteilte. Auch der Verkauf der beliebten Elektroautos leidet, weil die Hersteller nicht genügend Fahrzeuge anbieten können.

Laut Acea fiel der Absatz im September auf 718’598 Autos und damit auf das Niveau von 1995. Die erhoffte rasche Erholung nach der Corona-Krise fällt wegen des Chipmangels aus. Die Autoindustrie verbaut die Halbleiter in vielen Teilen, etwa in Motorsteuerungen, Bremssystemen, Einparkhilfen oder Airbags.

Besserung erst 2022?

Laut EY stieg der Absatz von E-Autos im September in den fünf grössten Märkten Westeuropas (Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) im Vergleich zum Vorjahr zwar um 60 Prozent an. Im August war die Zahl aber um 67 Prozent und im ersten Halbjahr um 147 Prozent nach oben gegangen. Bei Plug-in-Hybriden betrug die Steigerung im September in den fünf Märkten nur noch 28 Prozent, wie EY mitteilte. Im August hatte die Wachstumsrate noch bei 52 Prozent gelegen, im ersten Halbjahr bei 174 Prozent.