«In Europa macht sich wegen der Migrationskrise Hilflosigkeit breit»

Diese Lösungen werden geprüft

• Grossbritannien will sein ganzes Asylsystem nach Ruanda auslagern. Der Entscheid des Supreme Courts wird am Mittwoch erwartet.

• In der Schweiz zielt Damian Müller Asylsuchende aus Eritrea, die in der Schweiz kein Asyl erhalten, aber nicht in ihr Land zurückgeführt werden können: Sie sollen in ein anderes Land gebracht werden, das dafür Geld erhält.