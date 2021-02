Während viele Restaurants derzeit um ihre Existenz bangen und eher über Abbau nachdenken, geht das Luxushotel Waldhaus in Flims einen komplett anderen Weg und lanciert das neue Gourmet-Restaurant Epoca . Die Gerichte stammen aus der Feder des deutschen Spitzenkochs Tristan Brandt – die Leitung am Herd hat der junge aufstrebende Koch Niklas Oberhofer .

Erster Eindruck

Sommer wie Winter ist der Ausblick durch die grossen Fenster in die parkähnliche Anlage herrlich.

Das Lokal befindet sich in einem modernen Anbau, der an das Jugendstil-Pavillon des Hotels Waldhaus Flims grenzt.

Nobel, aber nicht steif – so präsentiert sich das Restaurant Epoca.

Das Waldhaus Flims ist ein imposanter Jugendstilbau, das Restaurant Epoca residiert in einem modernen Anbau mit riesigen Fensterfronten. Der Speiseraum ist hoch und luftig, schwere Holztische und Kerzenschein verströmen nobles Ambiente. Weil die Küche offen ist, kann man dem Küchen-Team beim konzentrierten Werkeln zuschauen.

Die Speisen

Optisch, handwerklich und geschmacklich merkt man den Gerichten im Epoca die Ambitionen auf höchste Auszeichnungen an.

Tristan Brandt spielt bei vielen Gerichten mit asiatischen Geschmacksnoten und Einflüssen. Schon beim ersten der bis zu sechs Gänge schmeichelt Yuzu (eine asiatische Zitrusfrucht ) dem (temperaturmässig etwas unterkühlten) Kaisergranat. Und so geht es weiter durchs Menü. Immer wieder treffen asiatische Geschmäcker wie Koriander, Miso, Kokos, Kalamansi oder Sesam auf westliche Zutaten wie Jakobsmuscheln, Kabeljau, Aal, Schwein oder Rind.

Die asiatische Zitrusfrucht Yuzu ist derzeit ein Star in der gehobenen Gastronomie – so auch im Epoca.

Früh übt sich, wer eine grosse Geniesserin oder ein grosser Geniesser werden will.

Die Teller sind optische Kunstwerke und zeugen von viel Talent und der Ambition auf höchste Auszeichnungen. In höheren Sphären bewegen sich auch die Preise. Das 4-Gang-Menü kostet 173 Franken pro Person, der vollständige Sechsgänger schlägt mit 230 Franken zu Buche. Die passende Getränkebegleitung gibt es für 85 bis 125 Franken pro Person.

Die Kreationen im Epoca sind höchst komplex. So wird der Schweinenacken erst mit einer Salzlösung geimpft, in verschiedene Gewürze eingelegt und dann für 16 Stunden geschmort. Dazu wird Erbse als Püree, roh sautiert und als Schaum gereicht. Eingelegte Melonen sorgen für die Süsse, Koriander und Zitrone für Säure und Würze.

Der Service

Jessie McCall on Unsplash

Das Symbolbild täuscht. Der Service im Epoca ist so gut, sie brauchen keinen Notizblock, um sich die Bestellung zu merken.

Ein junges, extrem flinkes und aufmerksames Team sorgt sich um das Wohl der Gäste, ohne dabei in die Steifheit eines Gourmet-Tempels zu verfallen. Bei dieser Service-Geschwindigkeit ist es nahezu unmöglich, jemals vor einem leeren Glas zu sitzen.

Kritik

Das Streben nach absoluter Perfektion schlägt sich in langen Wartezeiten nieder. Zwischen den einzelnen Gerichten vergingen beim Besuch gut und gerne 45 Minuten, was sich bei sechs Gängen mit etlichen Zwischengängen summiert. Zwar wurden die unfreiwilligen Pausen mit herrlichem selbst gebackenem Brot überbrückt (was meist ein Zeichen für zu langes Warten ist), auf eine Erklärung von Tristan Brandt warteten wir jedoch vergebens. Das ist schade, zumal Schwierigkeiten – gerade bei der Umsetzung neuer Menüs – durchaus verzeihbar sind.