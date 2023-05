FC Basel: Neo-Trainer Timo Schultz in Florenz bereits im Stadion

Am Morgen nach dem Triumph in Florenz wurde Timo Schultz als neuer FCB-Trainer bestätigt.

Schultz, 45 Jahre alt und viele Jahre bei St. Pauli tätig, war in Florenz bereits im Stadion. Sein Fazit? Er habe sich gefreut, gratuliert und gemeint, es sei ein hochverdienter Sieg gewesen. Vogel schmunzelt: «Das zeugt von seinem Sachverstand.» Schultz sei die absolute Wunschlösung, so der Deutsche weiter. Einerseits, weil er in der 2. Bundesliga hervorragende Arbeit geleistet habe und sehr viel Fachkompetenz aufweise. Andererseits, und das sei am Ende fast wichtiger, stimme der menschliche Aspekt.