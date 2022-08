Hitzebedingt: In Florida werden fast nur noch weibliche Meeresschildkröten geboren

Die letzten vier Sommer in Florida seien die heissesten gewesen, die jemals aufgezeichnet wurden, so Bette Zirkelbach (Bild), Leiterin des Turtle Hospital in Marathon auf den Florida Keys.

Jede in den letzten vier Jahren geborene Meeresschildkröte in Florida ist weiblich.

Die Nachrichten zur Lage der Meeresschildkröten im amerikanischen Sunshine State sind keine guten. Denn laut Forschenden kamen in Florida in den vergangenen Jahren fast nur noch weibliche Tiere zur Welt. Zuletzt sogar ausschliesslich, wie Bette Zirkelbach, Leiterin des Turtle Hospital in Marathon auf den Florida Keys, der Nachrichtenagentur Reuters sagte: «Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Schlüpfen von Meeresschildkröten befassen, haben in den letzten vier Jahren keine männlichen Tiere gefunden.»

Hitze sorgt für Weibchen

Doch auch die Bodentemperatur spielt eine Rolle, wie der NOS schreibt. Demnach ist der Anteil von Weibchen umso höher, je wärmer der Sand ist. «Das Erschreckende ist, dass die letzten vier Sommer in Florida die heissesten waren, die jemals aufgezeichnet wurden», so Zirkelbach. Denn die Hitze heize den Sand ordentlich auf.

«Extrem – in Grossbuchstaben und mit Ausrufezeichen»

Ähnliche Beobachtungen wie in Florida wurden auch schon vor vier Jahren in Australien gemacht, wie Nationalgeographic.com unter Berufung auf eine im Fachjournal «Current Biology» erschienene Studie schreibt. Laut dem Team um Schildkrötenforscherin Camryn Allen von der National Oceanic and Atmospheric Administration auf Hawaii waren «die weiblichen Schildkröten in der grössten und wichtigsten Höhle der Grünen Meeresschildkröte im Pazifischen Ozean mindestens 116 zu 1 in der Überzahl».