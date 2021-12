Festliche Stimmung – In «Fortnite» beginnt der Winterevent

Diese beiden Skins, «Chrisabelle» und «Winter-Schali», können gratis freigeschaltet werden. An gewissen Tagen bekommen Spielerinnen und Spieler diese Skins aus den Geschenkboxen in der Winterfest-Lodge.

Die Weihnachtszeit hat in «Fortnite» Einzug gehalten.

Das Update 19.10 hat einige Neuerungen gebracht, die erst Tage nach dem Update im Spiel erscheinen sollen. Trotzdem hat der Dataminer «iFireMonkey» in den Spieldateien schon etliches über den Weihnachtsevent herausgefunden. Spielerinnen und Spieler können mit üppigen Geschenken rechnen. Der Event startete am 16. Dezember und läuft bis am 6. Januar 2022.