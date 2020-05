In «Fortnite» kannst du jetzt wieder gegen Noobs spielen

Kommentar erfassen

Kenner 12.05.2020, 10:16

Geht in Ordnung , aus dem Grund das es in diesen Spielen auch „Turnier-Server“ gibt. Da ist es angemessen sich mit gleich starken zu messen, jedoch nicht auf sogenannten „Public -Servern“. Da sollte der Spielspaß im Vordergrund stehen und nicht die Herausforderung wie in einem Turnier. Richtige Entscheidung seitens Epic Games