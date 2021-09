Kollaboration - In «Fortnite» kommt bald ein Batman-Event

Batman war schon einmal in «Fortnite» zum damaligen Event Zero Point.

Im Oktober dürfen wir uns auf ein weiteres Crossover zwischen Epic Games und DC Comics freuen. Präziser gesagt kommt Batman zurück in die «Fortnite»-Welt. Dies wurde in einem Trailer von DC-Fandome bestätigt. Für die DC-Fans gibt es am 16. Oktober ein grosses Live-Event, welches auf dcfandome.com gestreamt wird. Wir dürfen damit rechnen, dass das Crossover in diesem Zeitraum stattfinden wird, also Mitte Oktober.