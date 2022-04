Bär verletzt Bärin tödlich: «In freier Wildbahn wäre ein solcher Vorfall nicht passiert»

1 / 5 Bärin Laila (31) musste nach einem Zwischenfall im Natur- und Tierpark Goldau am Donnerstag eingeschläfert werden. Natur- und Tierpark Goldau Wegen eines offenen Schiebers gerieten Bär Takis (14) und Laila aneinander. Alle Versuche, die Tiere zu trennen, schlugen fehl. Laila musste aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. Natur- und Tierpark Goldau Nun wird Kritik an der Bärenhaltung laut: «Bären in Gefangenschaft zu halten, kann nie artgerecht sein. Egal wie gewissenhaft man es versucht», sagt Bärenforscher Reno Sommerhalder. Natur- und Tierpark Goldau

Darum geht’s: Im Natur- und Tierpark Goldau musste nach einem Kampf zwischen zwei Bären ein Weibchen eingeschläfert werden.

Naturschützer und Bärenforscher Reno Sommerhalder kritisiert die Bärenhaltung jetzt als unnatürlich.

Er sagt, dass ein Gehege die freie Wildbahn nie ersetzen kann. Dies führe zu gestörtem Verhalten bei Tieren in Gefangenschaft.

Nachdem im Natur- und Tierpark Goldau die schwer verletzte Bärin Laila (31) eingeschläfert werden musste, wird nun Kritik an der Bärenhaltung laut. «In freier Wildbahn wäre das so nicht passiert», ist sich Bärenexperte Reno Sommerhalder sicher.

Am vergangenen Donnerstag kam es im Stall während der Fütterung zu einem Zwischenfall. Aufgrund eines offenen Schiebers traf der 14-jährige männliche Syrische Braunbär Takis auf die Bärin Laila und verletzte sie so schwer, dass sie eingeschläfert werden musste.

Eine unnatürliche Situation

Reno Sommerhalder beobachtet Bären seit 35 Jahren in freier Wildbahn. Ihn stört es, dass der Natur- und Tierpark Takis Verhalten als «natürlich» bezeichnet. In der Natur werde eine alte Bärin, die nicht mehr fortpflanzungsfähig ist und damit der Arterhaltung nicht mehr dient, von ihren Artgenossen angegriffen, um jüngeren Tieren Platz zu machen, erklärte der Tierpark den Zwischenfall. «Dass Weibchen, weil sie nicht länger paarungsbereit sind, von den Männchen getötet werden, stimmt absolut nicht», widerspricht Sommerhalder. Dazu gebe es auch keine fundierten wissenschaftlichen Belege.

Viel mehr habe er in der Wildnis schon beobachtet, dass dominantere Tiere den älteren gegenüber mit viel Respekt begegnen. «Klar verletzten sich Bären ab und zu auch in freier Wildbahn», führt Naturschützer Sommerhalder aus. «Doch solch aggressive Zwischenfälle sind in der Wildnis selten.» Denn der unterlegene Bär habe in der Wildnis stets die Möglichkeit zur Flucht, im Stall oder im Gehege jedoch nicht.

Zur Person Reno Sommerhalder wurde 1965 in Zürich geboren. Nach einer Ausbildung als Koch trieb es ihn in die Kanadischen Rocky Mountains, wo er seit 1986 zu Hause ist. Seit der Auswanderung hat er Überlebenskurse und Wildnisführerprüfungen absolviert. Er hat sich an Wildtierstudien beteiligt und Verhaltensforschung betrieben. In seinen 35 Jahren als Bärenforscher erlebte Sommerhalder bereits tausende Begegnungen mit den wilden Tieren und gilt als international anerkannter Bärenexperte.



Gehege kann Natur nicht ersetzen

Für Sommerhalder ist der Vorfall das Resultat einer unnatürlichen Situation. «Bären in Gefangenschaft zu halten, kann nie artgerecht sein. Egal, wie gewissenhaft man es versucht», sagt er. Denn ein Gehege könne die biologischen Bedürfnisse der Tiere schlicht nicht abdecken. Braunbären sind laut Sommerhalder hochintelligente Tiere mit ausgeprägtem sozialen Verhalten. In der Natur leben sie als Einzelgänger in einem Revier von bis zu mehreren Tausend Quadratkilometern. «In Zoos und Tierparks sind die Gehege zu klein dafür», sagt er. Dies führe zu Verhaltensstörungen bei den Tieren.

«Die Zoos in Europa sind ohnehin mit Braunbären überfüllt», sagt der Bärenforscher. Er hält es für sinnvoller, die Energie und die finanziellen Ressourcen, die in Tierparks gesteckt werden, in die Aufwertung der Ökosysteme und in die Zukunft der wild lebenden Bären zu investieren.



Das sagt der Tierpark

Für Martin Wehrle geht diese Kritik zu weit. Er ist Tierarzt beim Natur- und Tierpark Goldau und sagt: «Für uns sind Arterhalt und Naturschutz sehr wichtig. Über diese Themen werden unsere Besucher und Besucherinnen auch informiert und aufgeklärt.» Dass es trotz vieler Sicherheitsvorkehrungen überhaupt zum Zwischenfall kommen konnte, sei ein verhängnisvoller menschlicher Fehler gewesen. «Wir setzen alles daran, dass sich so etwas nicht wiederholt», sagt Wehrle. Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen seien bereits in Kraft.