Bis 10. Januar : In ganz Deutschland beginnt der harte Lockdown

Einzelhandelsgeschäfte müssen schliessen, Schulen gehen in die vorgezogenen Weihnachtsferien: Deutschland macht dicht.

Deutschland will mit dem Lockdown die Welle der Neuansteckungen brechen.

Die Menschen in Berlin erledigen am Dienstagabend die letzten Einkäufe.

Harte Einschränkungen in Deutschland: Ein Einkaufszentrum in Berlin schliesst die Tore. (15. Dezember 2020)

In Deutschland gilt bis am 10. Januar ein harter Lockdown.

In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von diesem Mittwoch an gelten vorerst bis zum 10. Januar entsprechende Verordnungen in den Bundesländern.