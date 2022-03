Inhaftierte Olympiasiegerin – «In gefährlicher Situation» – Basketball-Stars sollen sich nicht zu Griner äussern

Brittney Griner befindet sich noch immer in Russland in Haft. Nun wurden ihre Basketball-Kolleginnen aufgefordert, sich nicht öffentlich zum Fall Griner zu äussern.

Die Befürchtung: Die US-Amerikanerin könnte zu einer Schachfigur zwischen Russland und den USA werden.

Die Olympiasiegerin Brittney Griner sitzt wegen angeblichen Drogenkonsums in Russland in Haft.

Die Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner sitzt noch immer in Russland in Haft. Die 31-Jährige ist zu einem Politikum zwischen Russland und den USA geworden. Und genau das wollten ihre Familie und Freunde eigentlich verhindern. Sie fordern, dass Griner keine politische Schachfigur zwischen Russland und den USA wird. So wurden offenbar aktuelle Spielerinnen der WNBA – der in den USA ansässigen besten Frauen-Basketballliga der Welt – angehalten, sich nicht zur aktuellen Situation um Griner zu äussern.

«Wir wurden aufgefordert, den Ball flach zu halten, damit sie nicht als Schachfigur in dieser Kriegssituation verwendet werden kann», sagte WNBA-Legende Lisa Leslie. Man solle so tun, als wäre die ganze Sache nicht so wichtig und keine «Free Britney»-Kampagne starten, damit das gegen sie verwendet werden könne, so die 49-Jährige weiter. Leslie wollte aber nicht preisgeben, wer sie und die noch aktiven Spielerinnen dazu aufgefordert hatte. «Wenn die Russen denken, sie könnten Griner benutzen, um die USA zu bestrafen, warum sollte sie an ihr nicht ein Exempel statuieren? Sie befindet sich in einer so gefährlichen Situation», schrieb ein Fan auf Twitter dazu.

An den Oscars zur Freilassung aufgerufen

Einer, der sich hingegen öffentlich zu Griners Situation geäussert hat, ist der Filmregisseur Ben Proudfoot. Dieser war an den Oscar-Verleihungen mit einem goldenen Männchen für seinen Kurzfilm «The Queen of Basketball» ausgezeichnet worden. Bei der Entgegennahme seines Preises forderte Proudfoot vor einem Millionenpublikum die Freilassung Griners. Ob dieser Aufruf nun kontraproduktiv sein wird oder nicht, wird sich noch weisen.