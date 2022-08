Einen Jahreslohn pro Nacht: In Genf kannst du in der zweitteuersten Hotelsuite der Welt übernachten

1. St. Lucia: 143’000 Franken im Luxus U-Boot

2. Genf: 117’000 Franken im Hotel President Wilson

Das Penthouse des Hotels President Wilson in Genf erstreckt sich über den ganzen obersten Stock und bietet einen Panoramablick auf den See.

3. New York: 110’000 Franken im The Mark Hotel

Die fast acht Meter hohe Decke im Wohnzimmer des The Mark Penthouse in New York ist ein Highlight und sorgt für viel Tageslicht.

Mitten in New York City befindet sich das The Mark Hotel. Dessen Suite – The Mark Penthouse – nimmt die oberen beiden Etagen des Hotels ein und verfügt über fünf Schlafzimmer, vier Kamine, sechs Bäder und zwei Badezimmer. Das Highlight der Suite ist das Wohnzimmer mit einer Deckenhöhe von fast acht Metern sowie die 250 Quadratmeter grosse Terrasse mit Panoramablick auf den Central Park. Kostenpunkt: rund 110’000 Franken pro Nacht.