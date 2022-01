In Genf klärten Cristina von Spanien und Ex Iñaki die Details zu ihrer Scheidung

Vor 25 Jahren gaben sich Infantin Cristina de Borbón (56) und Iñaki Urdangarin (54) in der Kathedrale von Barcelona das Jawort. Seitdem ist ihre Ehe geprägt von Skandalen – und so scheint es nun auch bei ihrer Trennung nicht anders zu sein. Nachdem pikante Fotos des ehemaligen Handballprofis veröffentlicht wurden, auf denen er Hand in Hand mit einer anderen Frau in Frankreich zu sehen ist, gab das Paar Anfang der Woche in einem offiziellen Statement ihr Eheaus bekannt. Die Entscheidung zu diesem Schritt dürften die beiden in der Schweiz getroffen haben.