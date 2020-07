Hitzetag in der Schweiz

In Genf schwitzte man bei 34,4 Grad

Die Schweiz hat am Montag den bislang heissesten Tag des Jahres erlebt.

In Genf wurde es mit 34,4 Grad am heissesten.

So heiss war es bisher in diesem Jahr noch nie, teilt SRF Meteo auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Aussergewöhnlich sei das jedoch nicht, da die Temperaturen Ende Juli oder anfangs August im Jahresverlauf am höchsten seien.

Insgesamt habe sich die Hitze dieses Jahr bislang in Grenzen gehalten. So gab es beispielsweise in Altdorf UR oder in Bern noch keinen einzigen Hitzetag – auch am Montag reichten die Temperaturen dafür nicht.