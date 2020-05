Stefan Büsser

«In gewissen Kreisen gelte ich bereits als Agent von Bill Gates»

Nachdem Comedian Stefan Büsser ein Video über Corona-Skeptiker veröffentlicht hat, wird er «beschimpft wie noch nie».

«Waren an den Corona-Demos vom Samstag nur Spinner oder haben sie etwa recht?», fragte Stefan Büsser in einem Video. Im rund elf-minütigen Clip, der auf Youtube über 70’000-mal angeklickt wurde, wollte er sich «nicht lustig machen über die Corona-Skeptiker, sondern ihre besten Argumente prüfen». Doch er wurde wohl missverstanden. «Wegen des Videos werde ich gerade beschimpft wie noch nie», sagt er im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» (Artikel ist kostenpflichtig). Die Beleidigungen erreichen ihn via Kommentare auf Youtube oder per Direktnachrichten. «In gewissen Kreisen gelte ich bereits als Agent von Bill Gates.»