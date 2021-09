Mohamed Ali Camara - In Guinea putscht das Militär – YB-Verteidiger Camara ist mittendrin

«Wir haben den ganzen Tag Schüsse gehört», sagte Marokkos Nationaltrainer Vahid Halilhodzic der französischen Sportzeitung «L’Equipe» am Sonntag, nach dem Putsch im westafrikanischen Land Guinea. Ursprünglich sollte Marokko am Montag gegen Guinea in der Hauptstadt Conakry spielen. Der Weltverband Fifa und der afrikanische Verband Caf hatten die Partie wegen der Unruhen jedoch abgesetzt. «Der Präsidentenpalast ist nicht weit weg von unserem Hotel. Ich habe Soldaten die Strasse überqueren sehen.», sagte Marokkos Nationaltrainer weiter.

YB ist laufend im Austausch mit Verteidiger Camara

Die marokkanische Nationalmannschaft konnte das Land noch rechtzeitig verlassen. «Es war ein intensiver Tag, aber Gott sei Dank sind wir wohlbehalten in Marokko», schrieb der PSG-Star Achraf Hakimi in der Nacht auf Montag auf Twitter. Weiterhin in Guinea ist derweil YB-Verteidiger Mohamed Ali Camara. Der 24-Jährige war für die Nationalmannschaft Guineas aufgeboten. Beim amtierenden Schweizer Meister YB heisst es auf Anfrage: «Mohamed Ali ist zusammen mit seinem Team in einem Hotel.» Man sei in einem laufenden Austausch. «Er sowie seine Familie sind in Sicherheit, ihnen geht es gut.» Wenn alles planmässig ablaufe, werde Camara noch am Dienstagabend abreisen können.