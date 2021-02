Covid-Impfplan : In gut zwei Monaten sind in der Schweiz Jüngere an der Reihe

Ab Mai können sich in der Schweiz alle Jüngeren impfen lassen. Der Bund legt aktualisierte Impfpläne vor. Aus ihnen geht hervor, wann welche Gruppe an der Reihe ist.

Darum gehts Der Bund legt aktualisierte Impfpläne vor.

Aus ihnen geht hervor, wann welche Gruppe an der Reihe ist.

Ab Mai können sich in der Schweiz alle Jüngeren impfen lassen.

Die Armee hat am Donnerstag die Lieferpläne der Impfdosen publiziert. Sie zeigen, wer wann an der Reihe ist mit Impfen. Laut Plan des BAG sind Covid-Impfungen in der Schweiz ab Mai auch für Jüngere und die breite Bevölkerung möglich. Zuerst aber sollen bis Ende April alle aus der Risikogruppe, die das wollen, geimpft sein, sagt das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Wegen der Lieferverzögerungen sollen die Letzten von ihnen Ende April ihre zweite Injektion mit dem Vakzin erhalten haben und damit auch vollständig geschützt sein. Zu dieser Gruppe gehören chronisch Kranke und über 75-Jährige. Auch müssen wir uns auf eine jährliche Auffrischungsimpfung einstellen wie bei der Grippe. Eine jährliche Impfung könnte auch nötig sein, um gegen die neuen Mutanten zu immunisieren.

75 Prozent der Erwachsenen wollen sich impfen lassen

Die Impfbereitschaft steigt in der Schweiz langsam an. Der Bund rechnet laut «Tages-Anzeiger» damit, dass sich 75 Prozent der Erwachsenen impfen lassen wollen, dies sei aus gut informierten Kreisen zu vernehmen. Bei 7 Millionen Erwachsenen muss der Bund daher Impfstoff für 5,25 Millionen Menschen bereit stellen. Nach der Risikogruppe kommen laut Impfplan das Gesundheitspersonal, enge Kontakte von besonders Gefährdeten sowie Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Behindertenheimen dran. Ob auch Lehrer dazu gehören und welche andere Branchen noch bevorzugt werden, ist noch unklar.

