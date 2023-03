Basel: «In höchstem Masse diskriminierend» – BVB nimmt «zur Not auch Zürcher»

In einer Stellenausschreibung der Basler Verkehrsbetriebe sorgt eine Zeile für Aufruhr bei einem 20-Minuten-Leser. Durch den Satz «Alle sind willkommen - auch Walliser, Thurgauer und zur Not sogar Zürcher», fühle er sich als Nicht-Basler diskriminiert.

«Dies ist nicht nur eine Frechheit, sondern auch in höchstem Masse diskriminierend», schreibt ein Leser in einer Mail an die 20-Minuten-Redaktion. Im Verteiler sind auch noch andere Medienhäuser vermerkt. Gestört habe sich der Mann über eine Zeile in einem Stellenausschrieb der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). In der Annonce wirbt die BVB mit Stabilität, einem diversen Team und auch mit folgendem: «Alle sind willkommen - auch Walliser, Thurgauer und zur Not sogar Zürcher.»