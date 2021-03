Wer weiss, was mit Deyan Dups passiert ist? Die Staatsanwaltschaft Aargau sucht Zeugen.

Im April 2020 wurde Deyan Dups tot in einer Höhle oberhalb von Brugg AG aufgefunden.

Am 5. April 2020 hatten Passanten am Bruggerberg eine Höhle freigeschaufelt und waren darin auf die Leiche des damals 24-jährigen Deyan Dups gestossen. Dieser war ein Jahr zuvor im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden.

Wie Deyan Dups in die Höhle kam und warum er starb, war der Polizei unklar. Nun schreibt die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft in einer Mitteilung: «Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft gehen mittlerweile davon aus, dass er Opfer eines Tötungsdelikts wurde.» Warum erst ein Jahr danach nach Zeugen gesucht wird, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, heisst es.

Mehrere Fragen an Bevölkerung

Zur Klärung des Tötungsdelikts hat die Polizei eine Sonderkommission ins Leben gerufen. Diese richtet sich mit mehreren Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat an jenem Sonntag in Buggerberg AG Verdächtiges beobachtet?

Wer hat Deyan Dups vor seinem Verschwinden in Anwesenheit anderer Personen gesehen?

Wer hat am Sonntag, 7. April 2019 zum Zeitpunkt des Verschwindens von Deyan Dups irgendwelche verdächtigen Personen oder sonstige verdächtige Vorkommnisse beobachtet?

Deyan Dups war am 5. April 2020 am Bruggerberg oberhalb von Brugg AG tot aufgefunden worden. Seine sterblichen Überreste lagen in einer alten, von Menschen errichteten Sandsteinhöhle. Privatpersonen hatten den verschütteten Einstieg freigeschaufelt und waren im Innern des Gewölbes überraschend auf die Leiche gestossen. Deyan Dups galt im Kanton Zürich zu diesem Zeitpunkt schon seit einem Jahr als vermisst .