Wegen Konflikten : «Affenvertreiber gesucht» – In Indien ist eine kuriose Stelle ausgeschrieben

Weil der Lebensraum der Affen in Indien wegen der Ausbreitung der Städte immer kleiner wird, wagen sich die Tiere auch in urbane Gebiete. Dort sind Konflikte zwischen Menschen und Affen vorprogrammiert. Ein Affenvertreiber soll nun für ein bisschen Ruhe sorgen.

In Indien leben viele Rhesusaffen in den Städten. Immer wieder gibt es Berichte, wonach sie in Häuser einbrechen und Essen oder gar Kinder mitnehmen. Und sie haben schon die Arbeit in Spitälern und eben Gerichten unterbrochen und Mitarbeitende gebissen. Der Grund für die vielen Affen in den Städten ist, dass sich die Menschen und ihre Städte zunehmend ausbreiten und den Tieren so den Lebensraum und die Nahrung wegnehmen. Also gehen die Tiere auch in die urbanen Zonen.