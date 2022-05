Dichte Rauchwolken : In Interlaken steht ein Gebäude in Flammen – Feuerwehr ist im Einsatz

In Interlaken ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Betroffen ist offenbar ein Firmengebäude.

Rauchwolken steigen in Interlaken in den Himmel.

Am frühen Mittwochmorgen ist in Interlaken BE ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist offenbar ein Firmengebäude.



Wie die Kantonspolizei Bern bestätigt, ist zurzeit ein Grossaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Auf dem Video eines News-Scouts ist zu sehen, wie dichte Rauchwolken in den Himmel steigen.



Update folgt…