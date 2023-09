Kuss-Eklat: Luis Rubiales tritt nach Kuss-Eklat zurück

Der spanische Fussballboss stand seit dem Kuss-Eklat in der Kritik.

Nach mehreren Wochen ist es so weit – Luis Rubiales tritt als Präsident des spanischen Verbandes zurück. Der 46-Jährige stand seit dem WM-Final der Frauen im Fokus. Damals küsste er die Spanierin Jennifer Hermoso ungewünscht auf den Mund. Seinen Rücktritt gab Rubiales beim britischen Talkmaster Piers Morgan bekannt. «Ich kann so meine Arbeit nicht fortsetzen.» Er habe mit seiner Familie und Freunden gesprochen. «Sie haben mir gesagt, ich muss mich auf mein Leben fokussieren. Ansonsten würde ich mir nahestehende Personen verletzen.» Es würde schliesslich nicht nur um ihn gehen.

Kurz nach dem Interview erschien in den Sozialen Medien ein Statement, dass von Rubiales gezeichnet war. Er würde diese Entscheidung auch treffen, um eine mögliche WM in Spanien im Jahr 2030 nicht zu gefährden. «Das Beharren, Abwarten und Durchhalten wird nichts Positives beitragen, weder für den Verband noch für den spanischen Fussball.»

Strafanzeige eingereicht

Allerdings rief der Spanier auch zum Kampf an. «Ich glaube an die Wahrheit und werde alles in meiner Macht stehende tun, damit sie sich durchsetzt.» Die Menschen, die er lieben würde, haben unter einer der Verfolgung und den vielen Lügen gelitten.