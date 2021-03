In einer Animationsserie entdeckt der Sohn des mächtigsten Superhelden des Planeten seine Kräfte.

«Invincible»

Stell dir vor, dein Vater ist der mächtigste Superheld des Planeten. So gehts dem High-School-Schüler Mark (im Original gesprochen von Steven Yeun).

Sein Papi Nolan (im Original gesprochen von J. K. Simmons) ist unter dem Pseudonym Omni-Man als Held bekannt. Lange rätselt Mark, ob auch er die Kräfte seines Vaters in sich trägt.

Mark entdeckt seine Superkräfte

Nach seinem siebzehnten Geburtstag stellt sich heraus: Die Kräfte sind tatsächlich vererbt worden, Mark kann plötzlich fliegen und gewinnt an Stärke, als Superheld nimmt er den Namen Invincible an.

Nolan zeigt seinem Sohn, wie er die Kontrolle über die Kräfte behält und weiht ihn in ein blutiges Geheimnis ein, das für Mark alles ändert: Er lernt, dass sein Vater doch nicht so heldenhaft ist, wie es scheint.

Comics werden zur Serie

Die Animationsserie ist eine Verfilmung von Comics, die von 2003 bis 2018 erscheinen sind – entstanden sind daraus acht einstündige Episoden. Zeichner Cory Walker und Autor Robert Kirkman lieferten die Vorlage zu «Invincible»: Kirkman steckt hinter der Gruselserie «The Walking Dead», ähnlich wie dort spielt auch in «Invincible» die Vater-Sohn-Beziehung eine zentrale Rolle – und an Action-Szenen mit Blut wird nicht gespart.



Für die Amazon-Prime-Serie konnte ein hochkarätiger Voice-Cast gewonnen werden, unter anderem leihen Sandra Oh, Seth Rogen und Ezra Miller den Charakteren ihre Stimmen.