Mega-Experiment - In Island wollen Angestellte jetzt nur noch 4 Tage arbeiten

Firma verdreifacht Gewinn

Weltweit wird derzeit eine Reihe weiterer Versuche zu kürzeren Arbeitszeiten durchgeführt. So hat eine Firma in Spanien ihren Gewinn mit der 4-Tage-Woche verdreifacht. Spanien lancierte eine Vier-Tage-Woche für Unternehmen aufgrund der Herausforderungen des Coronavirus. Auch der Konsumgüterriese Unilever lässt seine Angestellten in Neuseeland 20 Prozent weniger arbeiten bei gleichem Gehalt.