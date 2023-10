Taylor Swifts Bodyguard kämpft gegen die Hamas

Der Security ging bereits im Sommer viral, weil er seinen Job an der «Eras»-Tour in Amerika sehr genau nahm. Fans forderten eine Lohnerhöhung.

Nun hat der Security seinen gut bezahlten Job an der Seite der 33-Jährigen für seine Heimat verlassen.

Der Mann stammt aus Israel, arbeitete aber jahrelang in den USA.

Ein israelischer Journalist bestätigt, dass Taylor Swifts Bodyguard gegen die Hamas in den Krieg gezogen ist.

Der Bodyguard, welcher Popstar Taylor Swift (33) den Sommer über auf Tour begleitete, soll in seine Heimat Israel zurückgekehrt sein. Wie ein israelischer Journalist gegenüber «Variety» bestätigt, ist der Sicherheitsmann den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) beigetreten, um gegen die Hamas zu kämpfen.

Auf Tiktok und Instagram postete Eran Swisa, der für die Zeitung «Israel Today» schreibt, ein Foto, das den Bodyguard lächelnd in seiner Militäruniform zeigt. Swisa konnte mit dem Mann sprechen. Der Journalist weiss, dass er in Israel auf die Welt kam, seit mehreren Jahren aber in Amerika arbeitete.