Blaue Flagge 2023: Italien hat die schönsten und saubersten Strände

Feiner Sandstrand, glitzerndes Meer und Sonne auf deiner Haut – manchmal liegt das Ferienparadies gar nicht mal so weit weg. Denn in unserem Nachbarland Italien wurden dieses Jahr 458 Strände, Badeorte und Häfen in 226 Gemeinden am Meer und an Seen zu den schönsten und saubersten des Landes gekürt.