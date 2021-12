Ab 10. Januar : Italien weitet 2G-Pflicht massiv aus

Wegen steigender Infektionszahlen reicht in Italien ein negativer Test nicht mehr aus, um im Zug oder Flugzeug reisen zu können. Die neuen Massnahmen gelten ab dem 10. Januar.

Die Omikron-Welle hat Europa fest im Griff. Auch unser südlicher Nachbar Italien kämpft mit steigenden Infektionszahlen. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium fast 100’000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Regierung hat deswegen eine Ausweitung des obligatorischen Corona-Gesundheitspasses angekündigt.



Laut eines Gesetzesdekrets vom Mittwochabend müssen Reisende in Zügen und Flügen künftig einen 2G-Status nachweisen. Ein negatives Testergebnis reicht demnach nicht mehr. Ein 3G-Nachweis wird künftig in Hotels, auf Restaurantterrassen, Messen und Kongressen sowie in Schwimmbädern und Fitnessstudios fällig. Die neuen Massnahmen treten am 10. Januar in Kraft.