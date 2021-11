Mysteriöser Fall – In Italien gefundener Toter ist Schweizer P. F.

Sein Skelett lag in der Nähe einer Autobahnüberführung.

Anfang Oktober wurde bei der Autobahnüberführung in Cerro al Lambro bei Mailand ein menschliches Skelett entdeckt, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die menschlichen Überreste befanden sich am Strassenrand. Zudem wurden in der Nähe die Dokumente eines 75-jährigen Schweizer Staatsbürgers gefunden.