Business mit Menschen - In Japan kann man Menschen mit Mehrgewicht mieten 

Das Angebot richtet sich an Firmen sowie an Privatpersonen.

Was selten ist, ist wertvoll. In Japan sind das Menschen mit Mehrgewicht. Das Land hat eine der niedrigsten Adipositasraten der Welt - nur 3,6 Prozent der Bevölkerung gelten als übergewichtig. In Australien sind es 27 Prozent. Daraus will jetzt ein japanisches Unternehmen ein Geschäft machen. Bei diesem kann man Menschen mit Mehrgewicht mieten. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt».