«Fortnite» und Liegestütz - In Japan wird das erste E-Sport-Fitnessstudio eröffnet

Wer in der Schweiz ins Fitness Studio geht, der macht zwar etwas für Geist und Körper, besser in «Counter-Strike» oder «Street Fighter» wird man davon aber nicht. Ganz anders sieht das in Asien aus. Sowohl in Süd Korea als auch neu in Japan gibt es spezielle E-Sport Fitnesscenter. In Japan eröffnet jetzt das «Esports Gym Tokyo» am 19. Mai und will Gamer anziehen.



Das «Esports Gym Tokyo» bietet das Komplettpaket für den E-Sportler oder die E-Sportlerin. So stehen 24/7 die neusten Gaming-PCs und Konsolen zur Verfügung. Wer Hilfe bei seinem Lieblingsspiel braucht, der kann sich auch coachen lassen. In Korea, wo das erste E-Sport-Gym der Welt steht, geht man sogar noch einen Schritt weiter. So stehen dort den Kunden noch ein klassisches Fitnessstudio zur Verfügung – inklusive Personal-Trainer und Ernährungsberatung.