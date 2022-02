Kanada ermöglicht Besuche von Nationalparks per Verschreibung

Vogelgezwitscher, Wasserrauschen an einem Bach und Sonnenstrahlen, die durch die Bäume dringen: Bist du auch gleich entspannt, wenn du dir das vorstellst? Die Natur ist mächtig – als offizielles Medikament wurde sie aber bis anhin nicht angesehen. In Kanada ändert sich das nun: In vier kanadischen Provinzen können Ärztinnen und Ärzte jetzt Zeit in der Natur verschreiben.