Natur auf Rezept - In Kanada können Ärzte jetzt Nationalpark-Pässe verschreiben

«Es gibt fast keinen medizinischen Zustand, den die Natur nicht verbessern kann», so Lem. (Im Bild: Yoho-Nationalpark in British Columbia)

Ärztinnen und Ärzte in Kanada können ihren Patienten und Patientinnen jetzt Nationalpark-Tickets verordnen.

Bislang können Patienten und Patientinnen in vier kanadischen Provinzen davon profitieren.

Das Angebot dient dazu, Menschen in die Natur zu bringen.

In Kanada gibt es jetzt eine Jahreskarte für einen Nationalpark auf Rezept.

Bettruhe, Medikamente, viel Trinken – das sind Empfehlungen, die man von seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt im Krankheitsfall an die Hand bekommt. In Kanada können Medizinerinnen und Mediziner neu noch etwas verordnen: den wiederholten Aufenthalt in der Natur. Konkret einen Nationalpark-Pass.