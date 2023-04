Brislach BL: «In keinem Fall sollte man wegrennen»

In Brislach im Kanton Basel-Landschaft ist am vergangenen Samstag ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Das Jungtier hat sich von seinem Rudel getrennt, um auf Partnersuche zu gehen. Von wo er kommt, ist noch unklar.

1 / 3 In Brislach im Baselbiet wurde am vergangenen Samstag ein Wolf von einer Wildtierkamera fotografiert. Von wo das Tier kommt ist noch unklar. Kanton Basel-Landschaft Ende 2021 wurde bereits ein anderer Wolf in der Gemeinde Lauwil vermutet, da ein Wildtier sieben Ziegen riss. Durch DNA-Analysen konnte der Verdacht bestätigt werden. Kanton Basel-Landschaft In der Gemeinde Zeglingen wurde der Wolf im Jahr 2021 mehrfach beobachtet und gar fotografiert. Kanton Basel-Landschaft

Darum gehts

Am Samstag wurde nachts ein Wolf in der Gemeinde Brislach im Kanton Basel-Landschaft von einer Wildkamera abgelichtet. Dies berichtet das Onlineportal Baseljetzt unter Berufung auf die kantonale Wolf-Meldestelle. Fachpersonen hätten das Tier eindeutig als Wolf identifiziert. Der Kanton informierte Nutztierhalter im Baselbiet auch über Wolfskot, der Ende März in Reigoldswil gefunden worden sei.

Schon im November 2021 wurde in der Baselbieter Gemeinde Lauwil an der Grenze zum Kanton Solothurn ein Wolf festgestellt. Dieser habe in einer Nacht Ende November 2021 sieben Hausziegen gerissen. Einige Tage später wurde er einige Gemeinden weiter östlich in Zeglingen mehrmals beobachtet und gar fotografiert. Damals wurde das Tier von Experten anhand von DNA-Tests und der Bilder eindeutig als Wolf identifiziert.

Von wo kommt der Wolf ins Baselbiet?

Nach Angaben des Basler Amts für Wald sei erstmals vor vier Jahren ein Rudel Wölfe im Waadtländer Jura nachgewiesen worden. Nun gäbe es gar schon zwei Rudel, die letztes Jahr beide Nachwuchs zeugten. Der Nordwestschweizer Jura sei ein gut geeignetes Habitat, sagt David Gerke, Jäger und Geschäftsleiter der Organisation Gruppe Wolf Schweiz, die sich für die Raubtiere in der Schweiz einsetzt, für den Wolf. Hier fände er ausreichend Nahrung in Form von Rehen, Gämsen und Wildschweinen und ausreichend Deckung in den grossen, teilweise steilen Wäldern.

Wie der Wolf nun ins Baselbiet kam, erklärt der Jäger wie folgt: «Jungwölfe verlassen meist vor der Erreichung der Geschlechtsreife mit zwei Jahren ihr Rudel. Sie wandern meist alleine ab und streifen dabei sehr grossräumig umher. Sie können, wie jüngst der in Ungarn gewilderte Wolf M237 aus Graubünden beweist, sogar Tausende Kilometer zurück legen.» Ob der Wolf nun ein Waadtländer ist oder nicht, könne nur durch genetische Analysen festgestellt werden. Er könne auch aus den Alpen oder gar aus Deutschland gekommen sein.

Was tun, wenn man dem Wolf beim Morchelsammeln begegnet?

«Normalerweise verhalten sich Wölfe scheu und meiden Menschen. Die Chance auf einen Wolf zu treffen, ist im Baselbiet sehr gering», so der stellvertretende Amtsleiter für das Amt für Wald beider Basel Holger Stockhaus. «Begegnet einem der Wolf auf eine Distanz von über 30 Metern, muss man nichts beachten. Geniessen Sie einfach den seltenen Anblick», erläutert Gerke. Falls man jedoch näher beim Wolf sei, solle man auf sich aufmerksam machen, das Tier laut ansprechen und sich dann langsam, nicht hektisch zurückziehen. «Keinesfalls sollte man wegrennen. In aller Regel flieht der Wolf, wenn er Sie bemerkt», so Stockhaus.

Die Gruppe Wolf Schweiz erhalte wöchentlich mehrere Meldungen von vermeintlichen Wolfssichtungen, erklärt der Jäger David Gerke. Zu einer Verifizierung des Tieres brauche es Fotos oder Videos. «Meist handelt es sich aber mehrheitlich um entlaufene Hunde oder um Füchse. Grössere Hunde wie Huskys, aber auch stattliche, graue Füchse bei Nacht werden offenbar oft mit Wölfen verwechselt. Nur eine Minderheit der Meldungen betrifft tatsächlich Wölfe.»

Hast du schon mal ein Wildtier gesichtet? Immer wieder mal ein Reh. Einen Steinbock sah ich auch schon aus der Ferne. Sogar schon einen Wolf! Ich war auf Safari und hab einen halben Zoo gesehen. Nur im Zoo. Zoo zählt nicht. Ich bin mehr urban unterwegs und hab schon Ratten gesehen. Ich will nur das Resultat sehen.