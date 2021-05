Coronavirus : In keinem Land in Europa gibt es mehr Corona-Neuinfektionen als in Schweden

In Schweden ist die 14-Tage-Inzidenz gerade so hoch wie in keinem anderen europäischen Land. Die nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nehmen stark zu.

1 / 1 Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell fährt in der Coronakrise einen Sonderweg. Aktuell gibt es in keinem europäischen Land mehr Neuinfektionen mit dem Virus als in Schweden. Reuters/TT News Agency/Jonas Ekstromer

Darum gehts In Schweden stecken sich gerade so viele Menschen mit dem Coronavirus an wie sonst nirgends in Europa.

Auch in Litauen, Zypern und in den Niederlanden ist die 14-Tage-Inzidenz hoch.

Die Zahl der mit Corona in Verbindung stehenden Todesfälle ist in Schweden trotzdem relativ niedrig.

Kein anderes Land in Europa verzeichnet gerade mehr Ansteckungen mit dem Coronavirus als Schweden. Das geht aus aktuellen Zahlen des «Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten» (ECDC) hervor. Laut der EU-Gesundheitsbehörde gab es in Schweden mit seinem Sonderweg eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100’000 Einwohner. Das ist der höchste Wert aller Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, zu dem neben den 27 EU-Staaten auch Norwegen, Island und Liechtenstein gehören.

Knapp hinter Schweden folgen Litauen (563), Zypern (522) und die Niederlande (483). Deutschland liegt mit einem Wert von knapp 208 im Mittelfeld. Die geringsten Zahlen haben die Inselstaaten Island (18) und Malta (25) sowie Portugal (48) und Finnland (53). Die Schweiz kommt in der Rangliste nicht vor.

Die Zahlen des ECDC zeigen die nachgewiesenen Neuinfektionen der beiden Vorwochen, diesmal im Zeitraum vom 3. bis 16. Mai. Die Gesundheitsbehörde aktualisiert die Zahlen jeweils von Montag bis Mittwoch. Trotz der hohen Inzidenz ist die Zahl der mit den Corona-Infektionen in Verbindung stehenden Todesfälle in Schweden im EWR-Vergleich mit zwölf pro 1’000’000 Einwohner relativ niedrig. Auf die Bevölkerung heruntergerechnet beträgt sie nur etwa ein Drittel des deutschen Wertes, der bei 35 liegt.

